Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 52,43 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 52,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 52,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,00 EUR. Zuletzt wechselten 40.691 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,87 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 13,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Am 30.04.2025 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,74 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,38 Prozent auf 33,22 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35,87 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 30.07.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,42 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Showdown im Handelskrieg: Brüssel warnt Trump vor Eskalation

Mercedes-Benz-Aktie bleibt angeschlagen: Quartalszahlen könnten entscheidend sein

Aktien von BMW, VW und Mercedes-Benz: Autowerte trotzen den Zollsorgen am Markt