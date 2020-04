Dienstag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Bei den Anlegern am deutschen Aktienmarkt scheint die Zuversicht mit Blick auf die Coronavirus-Krise zu wachsen. Der DAX wird zum Handelsstart am Dienstag um 1,8 Prozent fester bei 10.260 Punkten erwartet.

2. Asiens Börsen freundlich

In Asien hält die gute Stimmung auch am zweiten Handelstag der Woche an, auch wenn die Gewinne etwas kleiner ausfallen als noch zu Wochenbeginn. In Japan legt der Nikkei gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 1,14 Prozent auf 18.788 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland ist die Feiertagspause vorbei und der Shanghai Composite springt um 1,69 Prozent in die Höhe auf 2.811 Zähler. In Hongkong steht beim Hang Seng derweil ein Plus von 0,51 Prozent auf 23.870 Einheiten an der Kurstafel.

3. Samsung rechnet infolge steigender Chip-Nachfrage mit Gewinnanstieg

Angesichts der soliden Nachfrage nach Chips inmitten der Coronavirus-Krise erwartet der Elektronikriese Samsung für das erste Quartal 2020 einen höheren operativen Gewinn. Der Gewinn aus den Kerngeschäften werde im Jahresvergleich um 2,7 Prozent auf 6,4 Billionen Won (etwa 4,9 Milliarden Euro) steigen. Zur Nachricht

4. HUGO BOSS will in Corona-Krise auf Dividende verzichten

Die Pandemie führt beim Modekonzern HUGO BOSS derzeit zu einem erheblichen Rückgang von Umsatz, Profitabilität und Cashflow. Es sei nicht absehbar, wie lange diese Situation anhalten wird, teilte HUGO BOSS mit. Zur Nachricht

5. MorphoSys hält vorerst an Melienstein-Prognosen 2020 fest

Das Biotechnologieunternehmen MorphoSys will zunächst an seinen Zielen für die Erreichung bestimmter Meilensteine festhalten. Es sei jedoch nicht möglich, die Auswirkungen der Corona-Krise auf laufende und geplante klinische Studien und den Geschäftsbetrieb zuverlässig vorherzusagen oder zu quantifizieren. Zur Nachricht

6. Passagierrückgang bei Fraport in Frankfurt verschärft sich weiter

Am Frankfurter Flughafen hat sich der Einbruch der Passagierzahlen infolge der Corona-Krise beim Übergang in den April weiter verschärft. In der Woche vom 30. März bis 5. April wurden an Deutschlands größtem Airport 66 151 Fluggäste abgefertigt und damit 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres. Zur Nachricht

7. Argentinien verschiebt Zahlung von Milliarden-Schulden auf 2021

Argentinien will wegen der Corona-Pandemie die Rückzahlung von Milliardenschulden auf 2021 verschieben. Die Regierung veröffentlichte am Montag ein Dekret, nach dem in diesem Jahr anstehende Zahlungen auf Dollar-Anleihen, die nach lokalen Gesetzen ausgegeben wurden, auf das kommende Jahr verschoben werden. Zur Nachricht

8. Boeing setzt 787-'Dreamliner'-Produktion in South Carolina aus

Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing stoppt aufgrund der Corona-Krise nun auch die Produktion seines Langstreckenjets 787 "Dreamliner" im Bundesstaat South Carolina. Der Betrieb im Werk in North Charleston werde ab Mittwoch bis auf Weiteres ausgesetzt. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

In der Nacht auf Dienstag haben die Ölpreise zugelegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni 33,97 US-Dollar und damit 91 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro setzt Stabilisierung fort und steigt

Der Euro ist am Dienstag gestiegen und hat damit die Stabilisierung seit Beginn der Woche fortgesetzt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0823 US-Dollar gehandelt, nachdem sie in der vergangenen Nacht noch unter 1,08 Dollar notiert hatte.

Bildquellen: iStockphoto, Deutsche Börse