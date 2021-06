Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag knapp im Plus.

2. Börsen in Fernost geben ab

In Tokio fällt der japanische Leitindex Nikkei um 0,93 Prozent auf 28.778,23 Punkte. Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert 0,94 Prozent auf 3.572,58 Zähler. In Hongkong beträgt das Minus beim Hang Seng 0,87 Prozent auf 29.014,98 Stellen. (7.18 Uhr MESZ)

3. Daimler-Aktie: BGH verhandelt erstmals zum "Thermofenster" in Mercedes-Dieseln

Der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt am Dienstag (11.00 Uhr) zum ersten Mal über mögliche Schadenersatzansprüche von Diesel-Besitzern gegen Daimler. Zur Nachricht

4. Amazon bleibt Branchenführer im Cloud-Infrastrukturmarkt

Amazon hat die Spitzenposition Cloud-Infrastruktur behauptet. Zur Nachricht

5. US-Banken erhöhen Ausschüttungen nach bestandenem Stresstest

Nach dem bestandenen Stresstest wollen die führenden Wall-Street-Banken wie erwartet mehr Geld an die Aktionäre ausschütten. Zur Nachricht

6. Weltbank hebt Wachstumsprognose für China auf 8,5 Prozent an

Die wirtschaftliche Erholung in China könnte in diesem Jahr noch stärker ausfallen als bisher angenommen. Zur Nachricht

7. Facebook springt über Eine-Billion-Dollar-Marke: Richter weist US-Wettbewerbsklage gegen Facebook ab

Die US-Regierung hat einen schweren Rückschlag bei ihrem Versuch erlitten, vor der Gericht die Zerschlagung von Facebook zu erreichen. Die gegen Facebook abgewiesene Wettbewerbsklage hat am Montag die Aktien des Sozialen Netzwerks in die Höhe katapultiert. Zur Nachricht

8. ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Juni kräftig

Das ifo-Beschäftigungsbarometer ist im Juni kräftig gestiegen. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Dienstag leicht gesunken. Nach mehrjährigen Höchstständen zum Wochenauftakt zeigte sich am Ölmarkt im frühen Handel eine leichte Gegenreaktion. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,41 US-Dollar und damit 27 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 24 Cent auf 72,67 Dollar.

10. Euro gibt etwas nach

Der Euro ist am Dienstag leicht gesunken, hat sich aber weiter über der Marke von 1,19 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1912 Dollar gehandelt und damit etwas niedriger als am Vorabend.

