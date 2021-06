DAX wenig bewegt erwartet -- Börsen in Fernost geben ab -- BGH verhandelt zum Thermofenster in Mercedes-Dieseln -- Amazon bleibt Branchenführer im Cloudmarkt -- Facebook im Fokus

Novem Group will im Juli an die Frankfurter Börse. AB InBev macht Brendan Whitworth zum Nordamerika-Chef. ifo-Beschäftigungsbarometer steigt im Juni kräftig. Weltbank hebt Wachstumsprognose für China auf 8,5 Prozent an. US-Banken erhöhen Ausschüttungen nach bestandenem Stresstest. ATOSS Software ersetzt ab 1. Juli OSRAM-Aktie im SDAX.

Werbung

Dem deutschen Leitindex fehlt am Dienstag vorbörslich der Antrieb. Der DAX zeigt sich vor dem Ertönen der Startglocke am Dienstag knapp im Plus. Der TecDAX wird ebenfalls wenig bewegt erwartet. Nicht nur fehlen dem Markt am Dienstag die Impulse, auch die Delta-Variante des Coronavirus bereitet Sorgen. Für Bewegung könnten weitere Konjunkturdaten sorgen, die im Laufe des Handelstages anstehen. Noch vor dem Börsenstart wurden Daten zum ifo-Beschäftigungsbarometer veröffentlicht, wo ein kräftiger Anstieg verzeichnet wurde. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag keine großen Bewegungen erwartet. Der EuroSTOXX 50 notiert im vorbörslichen Handel um seinen Schlusskurs vom Vortag. Die als besonders ansteckend geltende Delta-Variante des Coronavirus drückt die Stimmung an den europäischen Märkten. Daten zum Geschäftsklima in der Euro-Zone, die heute auf der Agenda stehen, könnten die Stimmung an der Börse etwas auflockern. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen fanden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung wenig bewegt und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Letztlich ging er 0,44 Prozent tiefer bei 34.283,14 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite verbuchte dagegen Gewinne, nachdem er bereits zum Start zulegen konnte. Er ging schließlich mit plus 0,98 Prozent bei 14.500,51 Zählern in den Feierabend. Die besonders ansteckende Delta-Variante ist weltweit auf dem Vormarsch und so drückten auch an den US-Märkten Sorgen um weiter steigende Corona-Infektionszahlen etwas auf die Stimmung. Derweil warf der am Freitag erwartete, monatliche US-Arbeitsmarktbericht bereits seine Schatten voraus. Stützend wirkte dagegen, dass US-Präsident Joe Biden am Wochenende von Veto-Plänen gegen eine überparteiliche Einigung auf ein 1,2 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm abgerückt ist, sollte ein weiterer Ausgabenplan der Demokraten nicht auch den Kongress passieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken