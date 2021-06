Nach Bitcoin-Crash: Cathie Woods ARK Invest kauft bei Coinbase-Aktie und Grayscale Bitcoin Trust zu

• Bitcoin, Ether & Co. in Abwärtsspirale• Auch Coinbase-Aktien und Grayscale Bitcoin Trust belastet• Cathie Wood kauft günstig nach

Cathie Wood will momentan offenbar von günstigen Einstiegspreisen profitieren. Erst kürzlich griff die ARK Invest-Gründerin, die auch als "beste Investorin der Welt" gilt, bereits bei der DraftKings-Aktie zum Schnäppchenpreis zu, nachdem diese durch schwere Vorwürfen des Shortsellers Hindenburg Research unter Druck geraten war. Diese Strategie scheint Wood nun auch auf den zuletzt angeschlagenen Kryptomarkt anzuwenden.

Kryptomarkt im Abwärtstrend

Bereits seit einigen Wochen befinden sich die beliebtesten Kryptowährungen in einer Abwärtsspirale. Die nach Marktkapitalisierung gewichtet größte Cyber-Münze Bitcoin konnte etwa noch im April auf ein Allzeithoch von mehr als 64.000 US-Dollar klettern, seitdem ging es aber vor allem abwärts. So kündigte der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla kürzlich an, keine Zahlungen mehr mit dem Coin akzeptieren zu wollen, weil beim Schürfen der Kryptowährung eine erhebliche Menge an Energie verbraucht werde. Das Unternehmen führte die zusätzliche Zahlungsart erst wenige Wochen zuvor ein. Aus Gründen des Umweltschutzes sei dies nun aber nicht mehr vertretbar, wie Konzernchef Elon Musk auf seinem Twitter-Profil schrieb. Und auch Neuigkeiten aus China ließen den Kurs der Internetwährung einbrechen. Die Volksrepublik will sowohl den Miningprozess als auch den Handel erschweren, um auch die eigene Kryptowährung - den digitalen Yuan, der bereits in den Startlöchern stehen soll - zu unterstützen. In der vergangenen Woche fiel das Krypto-Urgestein dann sogar kurzzeitig unter 30.000 US-Dollar. Und auch andere digitale Assets wie Ether und Ripple brachen zuletzt stark ein.

Auch Coinbase und Grayscale Bitcoin Trust leiden unter Kursverfall

Der allgemeine Kursverfall auf dem Kryptomarkt macht sich auch beim Aktienkurs der Kryptobörse Coinbase bemerkbar. So konnte die Handelsplattform Mitte April noch ein erfolgreiches Börsendebüt an der Technologiebörse NASDAQ feiern und einen Erstkurs von 381 US-Dollar verzeichnen, der mehr als 50 Prozent über dem Referenzpreis von 250 US-Dollar lag. Bereits zu diesem Zeitpunkt stieg Wood bei der Aktie ein. Mittlerweile wird die Coinbase-Aktie aber bei 246,69 US-Dollar gehandelt (Schlusskurs vom 28. Juni 2021). Und auch der Grayscale Bitcoin Trust, über den Anleger die Kryptowährung in Form eines traditionellen Wertpapiers erwerben können, ohne diese selbst kaufen oder verwahren zu müssen, verlor in diesem Jahr bereits deutlich an Wert. Seit Jahresbeginn beträgt das Minus 8,59 Prozent auf 29,25 US-Dollar (Schlusskurs vom 28. Juni 2021). Im Februar wurde der Trust noch bei einem Rekordhoch von 58,22 US-Dollar gehandelt.

ARK Invest erhöht Anteile

Nun hat Wood die Gelegenheit genutzt und ihre Anteile an der Coinbase-Aktie und dem Grayscale Bitcoin Trust ausgebaut. So hat die Geschäftsführerin des Investmentunternehmens laut Markets Insider 214.718 Aktien der Kryptobörse gekauft und dem ARK Innovation ETF hinzugefügt. Dieser umfasst nun etwa 3,6 Millionen Coinbase-Aktien, wie ARK Invest ausweist. Beim Grayscale Bitcoin Trust hat die Investorin sogar noch stärker nachgelegt und insgesamt 1.046.002 Anteile geordert. Diese flossen in den ARK Next Generation Internet ETF, der nun insgesamt 8,6 Millionen Anteile des Trust umfasst.

Wood hält an bullisher Prognose fest

Damit behält Wood ihre bullishe Prognose für die führende Kryptowährung bei. So bestätigte sie erst im vergangenen Monat gegenüber Bloomberg, dass sie trotz der jüngsten Kursstürze langfristig an einen Bitcoin-Kurs von 500.000 US-Dollar glaube. Und auch als der Bitcoin in diesem Jahr erstmals eine Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar erreichte, äußerte sich die Börsenlegende optimistisch. "Wir stehen erst am Start", so Wood auf der Marktkonferenz CBOE Panel. "Eine Billion US-Dollar ist nichts im Vergleich zu dem, was am Ende dabei herauskommen wird."

