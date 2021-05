Cathie Woods ARK Invest: Tesla-Großinvestor widerspricht Elon Musk beim Thema Bitcoin

• Musks Umweltbedenken bei BTC werden von ARK Invest nicht geteilt• Investmentgesellschaft sieht sogar positive Folge von BTC-Mining• Cathie Wood bleibt bei Tesla und Bitcoin bullishMit einem Statement auf Twitter hat Tesla -Chef Elon Musk ein Blutbad am Kryptomarkt angerichtet. Der Unternehmer hatte nur wenige Wochen nach dem Start angekündigt, dass der Elektroautobauer Zahlungen mit Bitcoins wieder stoppt . Als Grund nannte er den rapide ansteigenden Verbrauch von fossilen Brennstoffen für die Herstellung von und Transaktionen mit Bitcoins

Tatsächlich ist Kritikern der Stromverbrauch, der beim Minen von Bitcoins anfällt, schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Doch einer der bekanntesten Tesla-Investoren, die Investmentgesellschaft ARK Invest, widerspricht dieser Behauptung.

"Bitte sag mir, dass dein Account gehackt wurde, ohne, dass du mir mitgeteilt hast, dass dein Account gehackt wurde", antwortete ARK-Analyst Yassine Elmandjra auf den Musk-Tweet.

Tell me your account got hacked without telling me your account got hacked. https://t.co/mRxfNtK4Yz

Elmandjra ist ARKs Bitcoin-Experte und hatte bereits in der Vergangenheit mehrfach den vermeintlich hohen Stromverbrauch von Bitcoin als Mythos abgetan. Seiner Ansicht nach sei das Minen von Bitcoin beim Thema Energieverbrauch effizienter als der Abbau von Gold oder der Betrieb traditioneller Bankdienstleistungen. "Die Umweltauswirkungen des Bitcoin-Bergbaus sind gering", betonte er im vergangenen Sommer. "Erneuerbare Energien, insbesondere Wasserkraft, machen einen großen Prozentsatz des Energiemix von Bitcoin aus."

Diese Einschätzung unterstrich Elmandjra nach der Musk-Ankündigung erneut: "Bleibt dran", schrieb Elmandjra auf Twitter. "Unsere Untersuchungen, die zeigen, dass sich Bitcoin nicht nur in Richtung erneuerbarer Energien verlagert, sondern auch den Einsatz erneuerbarer Energien beschleunigt, haben erst begonnen."

A great opportunity to continue debunking the FUD.



Stay tuned. Our research demonstrating that Bitcoin is not only shifting towards renewables but also accelerating renewable deployment, is only getting started.