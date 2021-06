Merck-Aktie freundlich: Mercks Keytruda erhält EU-Zulassung zur Behandlung von Speiseröhrenkrebs

Wie die Merck & Co Inc mitteilte, basiert die Zulassung in dieser Indikation auf einer klinischen Phase-3-Studie, die eine Verbesserung sowohl des progressionsfreien Überlebens als auch des Gesamtüberlebens gezeigt hat.

Keytruda mit dem Wirkstoff Pembrolizumab, einem monoklonalen Antikörper, der dem Immunsystem helfen soll, bestimmte Krebsarten zu bekämpfen, ist bereits in anderen Indikationen zugelassen, und wird von Merck für den Einsatz gegen weitere Krebsarten geprüft.

Im Handel an der NYSE steigt die Merck-Aktie zeitweise um 0,13 Prozent auf 76,96 US-Dollar.

