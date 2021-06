Startup Sprinklr: Enttäuschung und Freude beim IPO

• Niedrigerer Ausgabepreis bei Sprinklr-IPO• Ziel bei Bewertung klar verfehlt• Sprinklr noch immer in der Verlustzone

Licht und Schatten beim Sprinklr-IPO am 23. Juni: Das Unternehmen kam laut "ETF Nachrichten" auf eine Bewertung von rund vier Milliarden US-Dollar. Dies kann man positiv werten, wenn man es mit der letzten Finanzierungsrunde aus dem Jahr 2020 vergleicht. Damals wurde das Startup nur mit rund 2,7 Milliarden US-Dollar bewertet. Doch die Erwartungen waren im Vorfeld sogar noch größer. Laut "Reuters" hatte man bei Sprinklr auf einen Wert von rund fünf Milliarden US-Dollar gehofft. Dieses Ziel wurde also klar verfehlt.

Ausgabepreis unter angestrebter Preisspanne

Eigentlich wollte Sprinklr durch seinen Gang aufs Börsenparkett bis zu 380 Millionen US-Dollar einnehmen. Doch statt der anvisierten 19 Millionen Aktien zu einem Preis von je 18 bis 20 US-Dollar, konnten lediglich 16,625 Millionen Anteilsscheine zu jeweils nur 16 US-Dollar ausgegeben werden. Daraus ergibt sich ein Emissionserlös von gerademal 266 Millionen US-Dollar.

Sprinklr-Aktienkurs steigt

Nach dem enttäuschenden Ausgabepreis von 16 US-Dollar und dem sogar noch niedrigeren Eröffnungskurs von 14,60 US-Dollar griffen dann doch noch zahlreiche Käufer zu. Deshalb konnte sich die Sprinklr-Aktie am Ende des ersten Handelstages dann mit 17,60 US-Dollar in den Feierabend verabschieden - ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Ausgabepreis. Aktuell notiert sie sogar schon bei 24,01 US-Dollar (Schlusskurs vom 28.06.2021).

Kommunikation und Marketing in einem

Sprinklr ist eine integrierte Social-Media-Management-Plattform, mit der Unternehmen ihre Kunden erreichen, ihnen zuhören und mit ihnen interagieren können - über 25 Social-Media-Netzwerke sowie Millionen von Internetquellen, wie Blogs, Bewertungsseiten und Foren. Im Kern geht es darum, Erfahrungen von Nutzern mit dem eigenen Unternehmen auf Social-Media-Plattformen, wie z. B. Facebook, Instagram oder Twitter, zu managen. Mittels der Sprinklr-Plattform wissen Unternehmen jederzeit, wie die Tonalität in den Communities ist und können somit darauf reagieren.

Laut eigenen Angaben sind unter den Sprinklr-Kunden mehr als 1.000 globale Unternehmen, darunter McDonald’s, Microsoft, Nike, Philips, Procter & Gamble, Samsung und Shell.

Rote Zahlen

Das 2009 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New York City. Inzwischen beschäftigt Sprinklr 1.400 Mitarbeiter in 22 Niederlassungen.

Doch zuletzt schrieb das Unternehmen laut "Reuters" weiterhin rote Zahlen: Im letzten Geschäftsquartal, das am 30. April 2021 endete, erzielte Sprinklr zwar ein Umsatzwachstum von 19 Prozent auf 111 Millionen US-Dollar. Doch unter dem Strich verblieb ein Nettoverlust von 14,7 Millionen US-Dollar, nach zuvor minus 11,2 Millionen US-Dollar.

Eben aufgrund der Ergebnis-Situation ist Matt Clark, Research-Analyst für Money & Markets, zurückhaltend gegenüber der Sprinklr-Aktie eingestellt. Sorge bereitet ihm, wie stark die Kosten des Unternehmens steigen, während es seine Umsätze erhöht. So sei etwa der Verlust je Aktie in 2020 mit 46 Cents in etwa unverändert zum Vorjahr geblieben. Idealerweise würden Investoren aber gerne von Jahr zu Jahr eine Reduzierung des Verlusts sehen.

"Das Sprinklr-IPO ist eines, das ich im Auge behalten, bei dem ich aber nicht sofort eintauchen würde", hatte Matt Clark wenige Tage vor dem Börsengang kommentiert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frontpage / Shutterstock.com, MaximP / Shutterstock.com