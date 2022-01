Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX dürfte sich am Dienstag nach dem jüngsten Rückschlag erholen. Vorbörslich notiert der deutsche Leitindex bei 15.869 Punkten um 0,64 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost schwächer

Die asiatischen Börsen weisen am Dienstag Minuszeichen auf. In Japan ging es für den Nikkei nach der gestrigen Feiertagspause um 0,90 Prozent abwärts auf 28.222,48 Punkte. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit 0,77 Prozent auf 3.566 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong bei 23.732 Einheiten um nur 0,06 Prozent nachgibt.

3. ABOUT YOU konkretisiert Umsatzprognose

Der Online-Modehändler ABOUT YOU wächst weiter und wird deshalb auch für das Gesamtjahr etwas optimistischer. Der Umsatz werde nun in der oberen Hälfte der bislang prognostizierten Spanne von 1,725 bis 1,775 Milliarden Euro erwartet, teilte das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Zur Nachricht

4. Delivery Hero will Gewinnschwelle bei Essenslieferungen 2022 erreichen

Delivery Hero rechnet damit, im zweiten Halbjahr 2022 für den Bereich Essenslieferungen die Gewinnschwelle zu erreichen. Wie Delivery Hero mitteilte, wird für das vierte Quartal des laufenden Jahres ein bereinigtes EBITDA zwischen null und 100 Millionen Euro erwartet. Zur Nachricht

5. HelloFresh kauft eigene Anteilscheine zurück

Der Kochboxenversender HelloFresh will eigene Aktien zurückkaufen. Das Volumen liege bei bis zu 250 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montagabend in Berlin mit. Das entspreche etwa 2,4 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung. Zur Nachricht

6. Cerberus verkauft offenbar Commerzbank- und Deutsche-Bank-Aktien

Der Finanzinvestor Cerberus trennt sich Agenturberichten zufolge von Commerzbank- und Deutsche-Bank-Aktien. Wie Reuters und Bloomberg unter Berufung auf die mit der Transaktion betraute Investmentbank berichten, verkauft Cerberus 25,3 Millionen Commerzbank-Papiere und 21 Millionen Deutsche-Bank-Aktien. Von Cerberus war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Zur Nachricht

7. Volkswagen muss in China deutlichen Absatzeinbruch hinnehmen

Der Absatz der Volkswagen-Gruppe auf ihrem größten Einzelmarkt in China ist im vergangenen Jahr um 14 Prozent eingebrochen. Als Grund nannte der noch amtierende VW-China-Chef Stephan Wöllenstein am Dienstag vor Journalisten in Peking den Mangel an Halbleitern und die Probleme in den Lieferketten. Zur Nachricht

8. ADTRAN senkt Annahmeschwelle für ADVA-Übernahme

Der US-Konzern ADTRAN senkt kurz vor Angebotsende die Annahmeschwelle bei der geplanten Übernahme des Telekomausrüsters ADVA, um seine Chancen auf einen erfolgreichen Deal zu erhöhen. ADTRAN habe ADVA gestern Abend mitgeteilt, dass die Mindestannahmeschwelle von 70 auf 60 Prozent der ADVA-Aktien herabgesetzt werde, erklärte ADVA am Dienstagmorgen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstag mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,64 auf 78,87 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,51 auf 81,38 Dollar anzog.

10. Euro bleibt auf Erholungskurs

Der Euro hat sich etwas weiter von seiner Schwäche im späten Vortagesgeschäft erholt. Am Dienstagmorgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1341 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1318 (Freitag: 1,1298) Dollar festgesetzt.

