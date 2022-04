Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX bewegt sich vorbörslich klar in der Gewinnzone

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MESZ 0,67 Prozent auf 26.769,22 Punkte.

Auf dem chinesische Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,94 Prozent auf 2.955,93 Zähler hoch. Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,89 Prozent auf 20.244,96 Stellen.

3. Twitter-Aktie: Twitter vor Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk - Delisting geplant

Twitter dürfte bald einer einzigen Person gehören: Tech-Milliardär Elon Musk, dem reichsten Menschen der Welt. Zur Nachricht

4. Deutsche Börse-Aktie: Jahresziele erhöht

Die Deutsche Börse ist im Auftaktquartal des neuen Jahres kräftig gewachsen. Zur Nachricht

5. Bayer-Aktie: Vorstandschef sieht "sehr erfolgreichen" Jahresstart

Bayer hat zum Jahresauftakt offenbar gute Geschäftsergebnisse erzielt. Zur Nachricht

6. Hypoport-Aktie legt nachbörslich zu: Kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum

Der Finanzdienstleister Hypoport hat zu Jahresanfang Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. HSBC-Aktie: HSBC mit deutlichem Gewinnrückgang - hohe Risikovorsorge

Hohe Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und geringere Erträge haben der britischen Bank HSBC im ersten Quartal einen deutlichen Gewinnrückgang beschert. Zur Nachricht

8. HAMBORNER REIT-Aktie: HAMBORNER REIT sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen

Das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Immobilienunternehmen HAMBORNER REIT sieht sich nach den erwarteten Rückgängen im ersten Quartal auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen wieder zu

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel nach einer schwachen Tendenz an den Vortagen wieder gestiegen. Die Verluste der vergangenen Tage wurden aber nicht aufgeholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 103,73 US-Dollar. Das waren 1,41 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,07 Dollar auf 99,61 Dollar.

10. Euro knapp über seinem Zweijahrestief

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel etwas von seinem am Vortag markierten Zweijahrestief erholt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0725 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

