Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen in Grün -- Tesla-Chef Elon Musk kauft Twitter -- Deutsche Börse erhöht Jahresziele -- Bayer-Vorstandschef sieht "sehr erfolgreichen" Jahresstart

Die Angst vor einem Zinsanstieg in den USA und womöglich auch bald steigenden Zinsen in der Eurozone belastete die Märkte und drückte den deutschen Leitindex am Montag bereits zum Start unter die 14.000-Punkte-Marke.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits deutlich tiefer und verharrte auch anschließend in der Verlustzone. Letztendlich notierte er noch 1,54 Prozent leichter bei 13.924,17 Punkten. Der TecDAX fiel zum Start ebenfalls zurück und bewegte sich auch anschließend auf rotem Terrain. Am Abend ging es noch um 0,82 Prozent nach unten auf 3.146,53 Zähler.

An den europäischen Märkten dominierten am Montag die Bären.

Doch nach wie vor belasten am Markt die Themen Zinssorgen , Ukraine-Krieg und Lieferprobleme durch Corona-Lockdowns in China.

An Konjunkturdaten wurde am Montag der Chicago Fed National Activity Index veröffentlicht. Im März lag der Index bei +0,44, im Februar hatte der Wert noch +0,54 geschafft.

Der Dow Jones rückte nach einem schwachen Start in die Gewinnzone vor und beendete die Montagssitzung letztlich 0,70 Prozent höher bei 34.049,46 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite drehte im Handelsverlauf ins Plus und schloss 1,29 Prozent stärker bei 13.004,85 Zählern.

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Dienstag auf grünem Terrain.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MESZ 0,67 Prozent auf 26.769,22 Punkte.

Auf dem chinesische Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,94 Prozent auf 2.955,93 Zähler hoch. Der Hang Seng in Hongkong klettert um 1,89 Prozent auf 20.244,96 Stellen.

An den asiatischen Börsen kommt es am Dienstag nach den teils deutlichen Verlusten vom Wochenstart zu einer moderaten Erholungsbewegung. Stützend wirkt dabei die Wall Street, die am Montag nach anfänglichen Verlusten den Dreh ins Plus geschafft hat. Daneben zeigen sich auch die Ölpreise etwas erholt.

