DAX setzt sich zum Handelsschluss im Minus fest - Anleger nehmen Gewinne mit

Mit einem Aufschlag von 1,17 Prozent auf 14.087,08 Indexzähler war der DAX am Dienstag in den Handel gegangen. Schnäppchenjäger hatten den DAX zunächst angetrieben, am Nachmittag setzten mit schwachen US-Börsen Gewinnmitnahmen ein. Zuletzt büßte das Aktienbarometer 1,20 Prozent auf 13.756,40 Zähler ein."Die Schnäppchenjäger sind da", schrieb Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners. Nach den jüngsten Verlusten nutzten nun die ersten Mutigen die niedrigeren Kurse wieder zum Einstieg. In den vergangenen beiden war der DAX um fast 600 Punkte oder vier Prozent abgesackt. Die Furcht vor einem rasanten Leitzinsanstieg in den USA und womöglich auch bald höheren Zinsen in der Eurozone hatte die Kurse ebenso belastet wie die wirtschaftlichen Folgen der rigiden Anti-Corona-Politik Chinas. Am Nachmittag sorgte eine schlechter als erwartet ausgefallene US-Verbraucherstimmung für Abgaben in Frankfurt und an der Wall Street.

US-Techriesen legen Bilanzen vor

Mit Quartalszahlen im Blick stand am Dienstag die Deutsche Börse sowie einige Unternehmen aus den Reihen hinter dem DAX, bevor am Abend nach US-Börsenschluss mit Microsoft und Google-Mutterkonzern Alphabet die ersten US-Schwergewichte aus dem Technologiesektor die Bücher öffnen.

Die US-Bank JPMorgan erwartet im Wochenverlauf eine Erholungsrally an den Aktienmärkten. Diese seien überverkauft und die Stimmung allgemein sei schlecht, was Anleger zu strategischen Käufen nutzen könnten, schrieb Analyst Marko Kolanovic.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Sebastian Kaulitzki / Shutterstock.com