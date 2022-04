UPS-Aktie dennoch in Rot: UPS bei Umsatz und Gewinn deutlich stärker - Aktienrückkauf wird verdoppelt

Mit 24,4 Milliarden US-Dollar (22,7 Mrd Euro) lag der Umsatz gut sechs Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie United Parcel Service am Dienstag in Atlanta mitteilte. Der operative Gewinn legte sogar um fast 18 Prozent auf 3,3 Milliarden Dollar zu. Der Überschuss sackte zwar um 44 Prozent auf knapp 2,7 Milliarden Dollar ab, allerdings hatte UPS ein Jahr zuvor von einem staatlichen Rettungsprogramm für die Pensionen der Mitarbeiter profitiert. Solche Sondereffekte herausgerechnet, übertraf der Konkurrent der Deutschen Post DHL die Erwartungen von Branchenexperten.

Jetzt will UPS in diesem Jahr zwei Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien stecken, doppelt so viel wie bisher geplant. An seinen Prognosen für das laufende Geschäft hält das Management fest: So soll der Umsatz in diesem Jahr etwa 102 Milliarden Dollar erreichen. Davon sollen rund 13,7 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben.

UPS-Aktien verlieren im Handel an der NYSE zeitweise 3,30 Prozent auf 183,39 US-Dollar.

