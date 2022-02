UPS-Aktie: Der US-Logistiker liefert

€uro am Sonntag

von Florian Hielscher, €uro am Sonntag

Auf Jahressicht stiegen die Umsätze um 15 Prozent auf mehr als 97 Milliarden Dollar, unterm Strich stand ein Überschuss von 12,9 Milliarden Dollar. Im Corona-Jahr 2020 war der Gewinn noch auf 1,3 Milliarden Dollar eingebrochen. Neben der operativen Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr überzeugte auch der Ausblick des Unternehmens die Anleger.

Für 2022 strebt UPS einen Umsatz von 102 Mil­liarden Dollar an. Nebenher erhöht das ­Unternehmen die Quartalsdividende um 49 Prozent und will seine Aktionäre nun mit 1,52 Dollar je Aktie am Erfolg beteiligen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf United Parcel Service Inc. (UPS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Parcel Service Inc. (UPS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf United Parcel Service Inc. (UPS)

Bildquellen: pio3 / Shutterstock.com

_________________________________