Cosmos und 21Shares mit Krypto-Fonds: Australien startet erste Bitcoin-ETFs

• Australische Investoren sollen Ende April gleich zwei Bitcoin-ETFs bekommen• Cosmos AM arbeitet mit Purpose am "Cosmos Asset Management Bitcoin ETF"• Der Zufluss könnte sich allein in den ersten 24 Stunden auf eine Milliarde US-Dollar belaufen

Australien bekommt noch Ende April seinen ersten Bitcoin-ETF

Mitte Februar hat Cosmos Asset Management per Pressemitteilung angekündigt, in Partnerschaft mit dem kanadischen Unternehmen Purpose Investments den ersten australischen Bitcoin-ETF auf den Markt zu bringen. Wie BTC-Echo unter Berufung auf die Australia Financial Review berichtet, debütiert der "Cosmos Asset Management Bitcoin ETF" nun voraussichtlich am 27. April. Das Informationsportal zitiert Hamish Treleaven, Chief Risk Officer bei der australischen Clearingstelle ASX: "Wir haben jetzt die Mindestzahl an Clearing-Teilnehmern erreicht, und das bedeutet, dass wir startklar sind."

Der Cosmos Asset Management Bitcoin ETF ist nicht an "physische" Bitcoin gebunden

Genauer habe ASX Clear bestätigt, dass insgesamt vier Marktteilnehmer bereitstehen, die insgesamt 42 Prozent Ersteinschusszahlungen leisten werden, so CoinDesk ebenfalls mit Verweis auf die Australia Financial Review.

BTC-Echo erklärt, dass der Cosmos Asset Management Bitcoin ETF nicht an "physische" Bitcoins gebunden sein wird. Stattdessen bilde man den Bitcoin-Kurs mithilfe des im November vergangenen Jahres in Toronto an der Börse notierten Purpose Investment Bitcoin ETF nach. Der Investmentfonds stellt also keine direkte Investition in Bitcoin dar.

Experten rechnen mit einer Milliarde US-Dollar Zufluss

In der Pressemitteilung von Mitte Februar wird Cosmos-CEO Dan Annan wie folgt zitiert: "[Mit der Kombination unserer] umfassenden Erfahrung in den Bereichen ETF und Krypto sind wir gut aufgestellt, um australischen Anlegern eine größere Auswahl und Vielfalt zu bieten." Außerdem steige "die Nachfrage der Anleger nach neuen Investitionsmöglichkeiten in Kryptowährungen und aufstrebende Technologien". Nach Informationen von BTC-Echo rechnen Marktbeobachter für den auf der CBOE Australia gelisteten ETF mit einem Zufluss von rund einer Milliarde US-Dollar - vielleicht sogar bereits innerhalb der ersten 24 Stunden.

Auch 21Shares bringt noch Ende April Bitcoin-ETF auf den Markt

Kurze Zeit nach den Informationen zum Launch des Cosmos Asset Management Bitcoin ETF am 27. April berichtete BTC-Echo, dass auch das australische Unternehmen 21Shares mitgeteilt habe, jeweils einen Bitcoin- und einen Ethereum-ETF einführen zu wollen. Die beiden ETFs sollen offenbar in Kooperation mit ETF Securities aufgestellt und ebenfalls ab dem 27. April auf der Cboe Exchange gelistet werden.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

