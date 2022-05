Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,84 Prozent auf 14.080 Punkte

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio steigt der Nikkei zeitweise 0,37 Prozent auf 26.644,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Plus von 0,53 Prozent auf 3.090,03 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng 2,31 Prozent auf 20.411,60 Einheiten zu.

3. Daimler Truck macht mehr Umsatz als erwartet

Daimler Truck hat im ersten Quartal den Umsatz stärker erhöht als erwartet, beim Ergebnis wegen einer Abschreibung auf das Russland-Geschäft und höheren Kosten aber einen Rückgang verzeichnet. Zur Nachricht

4. Grand City Properties profitiert von starker Nachfrage

Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties hat im ersten Quartal von einer starken Nachfrage nach Wohnungen sowie den jüngsten Zukäufen profitiert. Zur Nachricht

5. Ölpreis-Anstieg als Chance genutzt: Das Depot von Buffetts Berkshire Hathaway im ersten Quartal

In vergangenen Quartal ließ es Warren Buffett eher ruhiger angehen, in einem Sektor hat er jedoch deutlich zugekauft. Zur Nachricht

6. Vodafone gibt vorsichtigen Ausblick aus

Mit Blick auf die instabile Weltlage und die Inflation traut sich Vodafone nur einen vorsichtigen Ausblick für das neue Geschäftsjahr zu. Zur Nachricht

7. HORNBACH tritt nach erfolgreichem Jahr auf die Bremse

Angesichts eines wirtschaftlich volatilen Umfeldes schaut die HORNBACH Holding mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

8. Nach Talfahrt der Twitter-Aktie: Musk bringt günstigeren Preis für Übernahme ins Gespräch

Tech-Milliardär Elon Musk bringt einen günstigeren Preis für seinen Übernahmeversuch bei Twitter ins Gespräch. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen leicht

Die Ölpreise aben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Am Morgen kostete kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 113,83 US-Dollar. Das waren 41 Cent weniger als Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 53 Cent auf 113,67 Dollar.

10. Euro steigt

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel deutlich über der Marke von 1,04 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0445 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0422 Dollar festgesetzt.

