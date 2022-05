Ukraine-Krieg im Ticker: DAX höher erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Daimler Truck setzt mehr um -- Musk spricht von günstigerem Deal für Twitter -- HORNBACH wird vorsichtiger

Anleger in Frankfurt dürften am Dienstag wieder neuen Mut fassen.

Der DAX notiert vorbörslich höher. Auch der TecDAX wird fester erwartet.

Die Kursgewinne in Asien dürften am Dienstag auch nach Europa rüberschwappen. Insbesondere in China geht es aufwärts, dass Lockerungen der Lockdowns ab Juli in Aussicht gestellt wurden. "Der Dax kämpft gegen seinen Abwärtstrend", meint Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presseagentur.

