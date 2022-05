Gucci erlaubt Bitcoin-Zahlungen

• Gucci nimmt Kryptowährungen als Zahlungsmethode an• Gucci ist bereits aktiv im Metaverse• Auch Off-White und Philipp Plein zeigen Interesse am Kryptomarkt

Gucci nimmt in ausgewählten Stores Bitcoin als Zahlungsmethode an

Immer mehr Unternehmen entschließen sich dazu, Kryptowährungen als Zahlungsmethode zu akzeptieren. Wie die Vogue Business nun kürzlich berichtete, soll auch das italienische Modelable Gucci sich dazu entschieden haben, Zahlungen mit Bitcoin zuzulassen. In ausgewählten Stores in den USA sollen Kunden zum Ende dieses Monats die Möglichkeit haben, ihren Einkauf in Kryptowährungen zu begleichen. Die Anfänge dabei machen die Stores in der Wooster Street in New York, am Rode Drive in Los Angeles, im Miami Design District, im Phipps Plaza in Atlanta und in The Shops at Crystals in Las Vegas. Jedoch will Gucci sich und seine Kundschaft nicht nur auf den Bitcoin beschränken. In Zukunft soll es auch möglich sein mit Ethereum, Bitcoin Cash, Wrapped Bitcoin, Litecoin, Shiba Inu und Dogecoin zu bezahlen. Damit die Bezahlung mit Krypto funktioniert, wird ein QR-Code an den Kunden gesendet, der diesem ermöglicht, mit der Wallet seiner Wahl zu interagieren.

Gucci und der Kryptomarkt

"Gucci ist immer bestrebt, neue Technologien zu nutzen, wenn sie unseren Kunden ein besseres Einkaufserlebnis bieten können", zitiert Vogue Business Marco Bizzarri, Präsident und CEO von Gucci. Die italienische Modemarke ist außerdem sehr am Metaverse interessiert. Demnach habe das Unternehmen bereits erste digitale Immobilien im NFT-Game The Sandbox erstanden. Außerdem habe der Mutterkonzern Kering ein firmeninternes Spiel eingeführt, das in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Al Dente entwickelt wurde und die Mitarbeiter über NFTs und Web3 aufklärt, um die Angestellten in diesem Bereich weiterzubilden.

Andere Luxusmarken die auf Krypto als Zahlungsmethode setzen

Doch nicht nur Gucci zeigt Interesse am Kryptomarkt. Auch andere Luxusmarken haben damit begonnen, Kryptowährungen als Zahlungsmethoden zu erproben. Zuletzt gab zum Beispiel die Modemarke Off-White bekannt, dass die Flagship-Stores in Paris, London und Mailand begonnen haben, Zahlungen mit Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Ripple und den Stablecoins Tether und USD Coin zu akzeptieren.

Auch Philipp Plein arbeite derzeit am Aufbau eines Geschäfts in London, das nicht nur Krypto-Zahlungen akzeptiert, sondern auch eine NFT-Galerie hat und den Kunden die Möglichkeit bietet, bestimmte Einkäufe mit einer entsprechenden digitalen Decentraland Wearable NFT aufzuwerten. Plein erklärte bereits im Februar gegenüber Vogue Business, dass seine Marke mindestens eine Krypto-Transaktion pro Tag abwickelt und bereits 150 Bitcoin an Einnahmen gesammelt hat.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

