DAX schließt deutlich höher - klar über 14.000 Punkten

Der DAX startete den Handelstag 0,78 Prozent höher bei 14.072,67 Punkten und baute seine Gewinne im Verlauf noch aus. Dabei hat der DAX am Dienstag mit viel Schwung die 14.000-Punkte-Marke klar hinter sich gelassen. Zum Ertönen der Schlussglocke notierte er 1,59 Prozent im Plus bei 14.185,94 Punkten.

Vorgaben wirken stützend

Vor allem positive Vorgaben der Übersee-Börsen gaben Rückenwind. In Asien standen Kursgewinne vor allem in Hongkong zu Buche wegen der in China spürbaren Hoffnung auf Corona-Lockerungen.

Bullen kämpfen gegen Bären

Nach Einschätzung der UBS-Chartexperten befindet sich der DAX derzeit auf einer "Achterbahnfahrt" um die 14.000 Punkte. Bereits am Vortag war er um diese Marke geschwankt, aber letztlich darunter aus dem Handel gegangen. Den von den Experten als wichtig erachteten Bereich von 13.925 bis 13.950 Zählern hatte er aber gehalten. "Nachdem diese Auffangzone standgehalten hat, könnte dieses Level nun erneut als Sprungbrett für einen Erholungsversuch genutzt werden", betonten sie.

Am Nachmittag standen zudem neue US-Konjunkturdaten im Fokus. Der wichtige Einzelhandelsumsatz war im April gegenüber dem Vormonat zwar ein wenig schwächer gestiegen als erwartet. Bereinigt um Autokäufe fiel das Plus aber überraschend deutlich aus. Außerdem steigerte die US-Industrie ihre Produktion im April erneut und zudem deutlicher, als Analysten errechnet hatten. Der Zuwachs folgt auf solide Anstiege in den Monaten zuvor.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag