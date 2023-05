Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX pendelt vorbörslich mit leicht positiven Tendenzen um die Nulllinie. Deutliche Ausschläge sind zum Handelsstart nicht zu erwarten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Asiens Märkte zeigten sich auch am Dienstag mit uneinheitlichen Tendenzen.

Aufwärts geht es in Tokio, dort legt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,71 Prozent auf 29.835,31 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen 0,28 Prozent auf 3.301,53 Punkte ab. Daneben legt in Hongkong der Hang Seng zeitweise 0,16 Prozent auf 20.002,46 Zähler zu.

3. Vermögensverwalter Harris sieht Software AG durch Silver-Lake-Angebot unterbewertet

Die Kritiker der geplanten Übernahme der Software AG durch den Technologieinvestor Silver Lake bekommen weiteren Zuwachs. Zur Nachricht

4. Apple gab 2022 über 20 Milliarden Euro bei Zulieferern in Europa aus

Apple hat im vergangenen Jahr mehr als 20 Milliarden Euro bei europäischen Zulieferern ausgegeben. Zur Nachricht

5. HORNBACH erwartet weiteren Ergebnisrückgang

Der Baumarktkonzern HORNBACH geht zurückhaltend in das neue Geschäftsjahr. Zur Nachricht

6. Top-Banker verlassen Barclays und heuern bei UBS an

Mindestens sieben führende Banker verlassen Insidern zufolge das britische Geldhaus Barclays und heuern bei der Schweizer Großbank UBS in den USA an. Zur Nachricht

7. Deutsche Post: Höheres Briefporto ab 2024 "zwingend notwendig"

Deshalb habe das Unternehmen bei der zuständigen Bundesnetzagentur den Widerruf der noch bis Ende 2024 gültigen sogenannten "Price-Cap-Maßgrößenentscheidung" beantragt, wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte. Zur Nachricht

8. China: Triste Industrie- und Einzelhandelsdaten verstärken Wirtschaftssorgen

Ein überraschend geringes Wachstum der chinesischen Industrieproduktion und der Konsumausgaben verstärkt die Sorgen über die für die Weltwirtschaft wichtige Konjunkturerholung des Landes. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen etwas zu

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 75,48 US-Dollar. Das waren 25 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro erholt sich weiter - US-Schuldenstreit im Fokus

Der Euro ist am Dienstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0882 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

