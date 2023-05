US-Schuldenstreit im Fokus: DAX vorbörslich ohne Schwung -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Harris sieht Software AG durch Silver-Lake-Angebot unterbewertet -- HORNBACH erwartet Ergebnisrückgang

Der deutsche Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Handel nur wenig bewegt.

Der DAX hatte am Vortag nach wenig bewegtem Handel einen Gewinn von 0,02 Prozent auf 15.917,24 Zähler eingefahren.Der TecDAX verzeichnete geringfügige Aufschläge in Höhe von 0,12 Prozent auf den Schlussstand von 3.234,14 Punkten.

Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA bleibt auch hierzulande weiter ein Thema. Am Dienstag will US-Präsident Joe Biden erneut mit hochrangigen Vertretern der Demokraten und Republikaner zusammenkommen, um eine Einigung anzustreben. Bislang waren die Treffen erfolglos verlaufen. Ein Zahlungsausfall der USA, der dann eintreten könnte, wenn die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird, dürfte weitreichende wirtschaftliche Folgen mit sich bringen.

