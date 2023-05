K+S startet Aktienrückkauf über bis zu 200 Millionen Euro - K+S-Aktie dreht ins Minus

Aktien in diesem Artikel K+S 16,58 EUR

Ab sofort und bis spätestens am 15. Februar sollen eigene Anteilsscheine mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse aufgekauft und später eingezogen werden, wie der Salz- und Düngemittelkonzern in Kassel mitteilte. Dies seien gut 6 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung, so K+S

Der Aktienrückkauf macht etwa die Hälfte der diesjährigen Gewinnausschüttung an die Aktionäre aus. Die andere Hälfte wurde zu Wochenbeginn in Form einer Dividendenzahlung im Gesamtvolumen von 191,4 Millionen Euro ausgegeben.

Die K+S-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel nach einem starken Start zeitweise 0,48 Prozent schwächer bei 16,61 Euro.

