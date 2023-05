Bitcoin & Co. auf dem Vormarsch: Joe Rogan outet sich erneut als Krypto-Fan

• Joe Rogan wirbt für Bitcoin und Co.• Kryptowährungen als von Nutzern betriebenes Zahlungsnetzwerk• CBDCs als Versuch Bitcoin zu verdrängen

Er besitze einige Bitcoin, verriet Joe Rogan in seinem berühmten Podcast "The Joe Rogan Experience" im Gespräch mit dem kanadischen Komiker Howie Mandel Ende April.

Damit äußerte sich der texanische Comedian nicht zu ersten Mal bullish gegenüber Cyberdevisen. Die Show gehört mit durchschnittlich elf Millionen Zuhörern pro Folge zu den meistgehörten Podcasts der Welt und ist damit sehr einflussreich. Illustre Gäste wie etwa auch Tesla-Chef Elon Musk oder Mike Winkelmann, besser bekannt als Rekord-NFT-Künstler Beeple, waren bereits Rogans Gesprächspartner.

BTC-ECHO zitiert Rogan aus einer früheren Sendung, in der er seine Liebe zu Bitcoin bekundete und seine Hörer unmittelbar zu Krypto-Investitionen aufforderte: "Bitcoin ist eine transformierende digitale Währung, die wie ein dezentralisiertes Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk funktioniert. Es wird von seinen Benutzern betrieben und hat keine zentrale Autorität. Ich liebe es. Ich wünschte, es wäre die Art und Weise, wie wir Währungen umtauschen, und vielleicht wird es auch in Zukunft so sein. Kommt an Bord."

Digitale Zentralbankwährungen (CBDC) hingegen betrachtete der einflussreiche Moderator in früheren Sendungen als Versuch staatlicher Akteure, Bitcoin auszuhebeln. Denn die Zentralbanken wären von der Konkurrenz für die Fiat-Währungen überrascht gewesen und fürchteten um die Kontrolle. "Sie sahen es nicht kommen. Und jetzt flippen sie aus, weil es sich als alternative Währung etabliert", sagte Rogan laut BTC-ECHO.

Aber auch bekennende Bitcoin-Gegner kamen in Joe Rogans Sendung bereits zu Wort. Laut Cointelegraph lösten etwa Aussagen des Autors Peter Zeihan Anfang Januar heftige Reaktionen in der Krypto-Community aus. Zeihan hatte die Cyberurdevise dort als "brennenden Misthaufen" bezeichnet.

