10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX steigt vorbörslich zeitweise 0,23 Prozent auf 15.950,00 Punkte.

2. Börsen in Fernost fester

Aufwärts geht es in Tokio, dort gewinnt der Leitindex Nikkei aktuell 0,77 Prozent auf 29.614,63 Punkte. (Stand 7.59 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich ebenfalls eine positive Tendenz, der Shanghai Composite steigt 0,25 Prozent auf 3.280,65 Zähler. Daneben legt in Hongkong der Hang Seng 1,16 Prozent auf 19.854,70 Punkte zu.

3. Rheinmetall-Aktie: Gemeinschaftsunternehmen mit ukrainischem Rüstungskonzern gegründet

Der deutsche Rüstungshersteller Rheinmetall gründet ein Gemeinschaftsunternehmen mit dem ukrainischen Staatskonzern Ukroboronprom. Zur Nachricht

4. ProSiebenSat.1-Aktie: Medienaufseher prüfen Anteil von Berlusconi-Konzern

Deutsche Medienregulierer überprüfen, ob der italienische TV-Konzern Media For Europe (MFE) um Silvio Berlusconi durch eine Anteilserhöhung bei ProSiebenSat.1 eine zu große Macht im Medienbereich bekommt. Zur Nachricht

5. Tesla muss in China Fehler bei Millionen Autos mit Update beheben

Der Elektroautobauer Tesla muss in China ein mögliches Sicherheitsrisiko bei knapp über 1,1 Millionen Fahrzeugen mit einem Software-Update beheben. Zur Nachricht

6. US-Zahlungsausfall droht: Ringen um Lösung im Streit um Schuldengrenze geht weiter

Angesichts eines Rennens gegen die Zeit bei der Suche nach einer Lösung im Streit um die Schuldenobergrenze hat die US-Regierung erneut eindringlich vor einem Zahlungsausfall gewarnt. Zur Nachricht

7. Siemens Energy gibt wegen Gamesa erneute Ergebniswarnung aus

Wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa im zweiten Quartal hat der Mutterkonzern Siemens Energy seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) erneut nach unten korrigiert. Zur Nachricht

8. Ceconomy steigert Umsatz - Verkauf der schwedischen Märkte lastet auf Gewinn

Der Elektronikhändler Ceconomy hat seinen Umsatz im zweiten Geschäftsquartal verbessert. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen weiter

Die Ölpreise haben am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 73,68 US-Dollar. Das waren 49 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 42 Cent auf 69,62 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Montag erst einmal stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0863 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

