Asiens Börsen uneinheitlich -- Siemens Energy wegen Gamesa mit Ergebniswarnung -- Varta operativ mit roten Zahlen -- EVOTEC bestätigt Jahresziele -- Rheinmetall, ProSiebenSat.1, Tesla im Fokus

Der deutsche Leitindex notierte am letzten Handelstag der Woche oberhalb der Nulllinie.

Der DAX verzeichnete am Freitag Gewinne und schloss den Handel 0,50 Prozent fester bei 15.913,82 Punkten. Der TecDAX machte im Handelsverlauf zwar einen Abstecher in die Verlustzone, schloss den Handel jedoch 0,35 Prozent höher bei 3.230,16 Punkten.

Insgesamt setzte der DAX seine bereits seit ein paar Wochen andauernde Seitwärtsbewegung unterhalb der psychologisch wichtigen 16.000-Punkte-Marke fort. Letztere erwies sich bereits häufiger als entscheidender Widerstand.

Vor Handelseröffnung legte das DAX-Schwergewicht Allianz seine Zahlen vor. Ebenfalls für Aufmerksamkeit sorgte weiterhin die Frage der Schuldenobergrenze in den USA. Ein dafür geplantes Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und führenden Vertretern des Kongresses ist auf kommende Woche verschoben worden, die Unsicherheit dürfte bei diesem Thema somit anhalten.

Zwar flaute die Furcht vor weiter steigenden Leitzinsen ab, jedoch war nicht zuletzt wegen der jüngsten Bankenkrise die Rezessions-Angst unter Anlegern weiterhin omnipräsent. Während dem Mai ein allgemein schlechter Ruf vorauseilt, glaubt der Chartexperte Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel, dass es durchaus ein erfreulicher Handelsmonat werden könnte. Der übergeordnete chart- und markttechnische Aufwärtstrend sei trotz der jüngsten Konsolidierung weiterhin aktiv. "Man sollte daher keinesfalls vorschnell der Börsenweisheit 'Sell in May an go away' folgen", betonte der Experte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Das mittelfristige Kursziel für den DAX betrachtete er bei 16.600 Punkten.

