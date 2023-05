PUMA-Aktie profitiert: Metzler empfiehlt PUMA zum Kauf und sieht Kurspotenzial

Aktien in diesem Artikel PUMA 51,42 EUR

Basierend auf einem Jahresumsatz von 8,5 Milliarden Euro 2022 sei man am Markt die Nummer Drei, schrieb Analyst Tom Diedrich in seiner Studie vom Freitag. Dabei habe man in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Erfolgsstory geschrieben. Mit im Schnitt 14 Prozent Wachstum pro Jahr seit 2013 habe man die Branche klar abgehängt. Auch nach dem Abschied des Chefs Björn Gulden dürfte sich dieser Trend fortsetzen, so Diedrich. Das Umsatzziel von 10 Milliarden Euro bis 2025 hält er für keine große Herausforderung.

Die PUMA-Aktie reagiert via XETRA mit einem Kurszuwachs von 0,53 Prozent auf 51,48 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX)

