AR-Chef der Deutschen Bank äußert Besorgnis wegen makroökonomischem Umfeld

Wynaendts sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wenige Tage vor der Hauptversammlung der Deutsche Bank am 17. Mai: "Das makroökonomische Umfeld macht mir zurzeit am meisten Sorge: der russische Angriffskrieg, die hohe Inflation, die Spannungen zwischen den USA und China. Wir leben in unsicheren Zeiten, in denen es zu weiteren externen Schocks kommen kann." Wynaendts fügte hinzu: "Um solche Schocks absorbieren zu können, muss eine Bank robust sein und über eine starke Kapitalbasis verfügen. Beides trifft auf die Deutsche Bank zu."

Bildquellen: D K Grove / Shutterstock.com, DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images