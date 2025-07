Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Deutsche Bank. Zuletzt ging es für die Deutsche Bank-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 25,65 EUR.

Die Deutsche Bank-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,9 Prozent auf 25,65 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Bank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,65 EUR aus. Bei 26,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.626.073 Deutsche Bank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.07.2025 auf bis zu 26,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 1,89 Prozent Plus fehlen der Deutsche Bank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,27 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Bank-Aktie 52,17 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,680 EUR an Deutsche Bank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,69 EUR.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,01 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,15 Prozent auf 16,37 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,86 EUR je Aktie in den Deutsche Bank-Büchern.

