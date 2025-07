Deutsche Bank Aktie News: Anleger schicken Deutsche Bank am Vormittag auf rotes Terrain

Blick auf Deutsche Bank-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,02 EUR ab.

Um 09:07 Uhr fiel die Deutsche Bank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,02 EUR ab. In der Spitze büßte die Deutsche Bank-Aktie bis auf 25,95 EUR ein. Bei 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 260.706 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.07.2025 bei 26,14 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Bank-Aktie somit 0,44 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Bank-Aktie 112,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Bank 0,680 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Bank-Aktie bei 24,69 EUR.

Deutsche Bank veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Bank 0,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 16,37 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 17,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 2,86 EUR im Jahr 2025 aus.

