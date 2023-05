EZB-Ratsmitglied Nagel betont "Grenzen des Einflusses" der EZB auf Inflationsentwicklung

GO

Heidelberg Materials will französisches Zementwerk klimafreundlicher machen. Konjunkturflaute beschert Hamburger Hafen hohen Gewinnrückgang. Neugeschäft und Gewinn der Deutschen Pfandbriefbank brechen ein. Ceconomy steigert Umsatz. Chinas Notenbank lässt wichtige Referenzzinsen unverändert. Nagarro passt Umsatzprognose nach unten an. Pernod Ricard beendet Geschäfte in Russland.