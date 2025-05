MÄRKTE USA/Wenig Bewegung bei Aktien - Zinsen steigen erneut leicht

DOW JONES--Nach einem etwas leichteren Start sind die US-Indizes am Dienstag in eine Seitwärtstendenz übergegangen. Zur Mittagszeit in New York liegt der Dow-Jones-Index 0,3 Prozent im Minus bei 42.638 Punkten. Auch bei den breiteren Indizes tut sich wenig, der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,4 Prozent nach. Am Anleihemarkt steigen die Renditen leicht - im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,49 Prozent.

Thema ist weiter die sich verschlechternde Haushaltslage der USA, nachdem am Wochenende mit Moody's die letzte der drei großen Ratingagenturen den USA die Spitzenbonität entzogen hatte - eben mit Verweis auf die sich verschlechternde Haushaltslage. Am Montag hatten die US-Börsen darauf nur anfangs mit Einbußen reagiert, auch wenn dies die staatliche Kreditaufnahme verteuern dürfte.

Im Fokus stünden nun weitere Auftritte von US-Notenbankern, heißt es im Handel. Am Vortag hatte der Chef der Notenbankfiliale von Atlanta, Raphael Bostic, gesagt, dass die US-Bonitätsherabstufung Auswirkungen auf die gesamte Wirtschaft haben dürfte. Auch angesichts der Unsicherheit über die Trump'sche Zollpolitik plädiert er daher für eine abwartende Geldpolitik , um mehr Klarheit zu erlangen, bevor die Weichen neu gestellt werden. Die Inflation könnte laut Bostic wegen der Zölle erst 2027 das Fed-Ziel von 2 Prozent erreichen, während das BIP-Wachstum in diesem Jahr sinken dürfte.

Der Dollar verharrt auf dem am Vortag ermäßigten Niveau, der Euro liegt bei 1,1258 Dollar. Der Goldpreis steigt kräftig um 55 Dollar oder 1,7 Prozent auf 3.281 je Feinunze. Zum einen stützt der billiger gewordene Dollar, Haupttreiber dürfte aber sein, dass das Edelmetall Zulauf in seiner Funktion als sicherer Hafen findet vor dem Hintergrund von Zollfragen, Bonitätsabstufung und globalen Risiken.

Am Ölmarkt dominieren Befürchtungen einer konjunkturbedingt schwächeren Nachfrage. Der Preis für die US-Sorte WTI sinkt um 1,6 Prozent. Marktteilnehmer haben auch die Verhandlungen über einen Frieden im Ukrainekrieg und im Atomstreit mit dem Iran im Blick. Sollte es dort jeweils Fortschritte geben, könne dies ein höheres globales Ölangebot zur Folge haben, so die Überlegung.

Home Depot von Zahlen kaum bewegt

Unternehmensnachrichten sind erneut rar. Die Baumarktkette Home Depot hat Zahlen zum ersten Quartal vorgelegt. Der Umsatz stieg zwar im Vergleich zum Vorjahr stärker als angenommen, doch ging der Gewinn überraschend deutlich zurück. Die Aktie gibt minimal nach. Lowe's kommen um 0,4 Prozent zurück. Der Wettbewerber wird seine Quartalszahlen am Mittwoch veröffentlichen.

Vertex Pharmaceuticals steigen um 0,9 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat sich einen Aktienrückkauf von 4 Milliarden Dollar autorisieren lassen, aber keinen Zeitrahmen für den möglichen Rückkauf genannt.

Der Kurs des Pharmariesen Pfizer legt um 1,7 Prozent zu vor dem Hintergrund eines 6 Milliarden Dollar schweren Lizenzvertrags mit der chinesischen 3SBio. Dabei geht es um die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung eines Krebsmedikaments von 3SBio außerhalb Chinas. 3S Bio waren mit der Neuigkeit in Hongkong um 32 Prozent nach oben geschossen.

Unitedhealth ziehen nach dem rund 8-prozentigen Plus vom Vortag den dritten Tag in Folge an, aktuell um 1 Prozent. Der Kurs des Krankenversicherers war zuvor regelrecht abgestürzt, belastet unter anderem von Betrugsvorwürfen und dem Ausscheiden des Unternehmenschefs.

