Freitag an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX legt vor Handelsstart zu. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Sitzungsauftakt zeitweise 0,3 Prozent fester bei 15.880 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Aufwärts geht es in Tokio, dort gewinnt der Leitindex Nikkei zeitweise 0,85 Prozent auf 29.374,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich unterdessen eine negative Tendenz, der Shanghai Composite büßt stellenweise 0,4 Prozent auf 3.296,38 Zähler ein. Daneben gibt in Hongkong der Hang Seng schließlich 0,13 Prozent auf 19.718,08 Punkte ab.

3. Allianz steigert Gewinn

Die Allianz hat im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet. Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte dieAllianz. Zur Nachricht

4. Fraport verzeichnet höhere Passagierzahlen im April

Der Verkehr am Frankfurter Flughafen erholt sich weiter von der Corona-Pandemie. Mit rund 4,8 Millionen Fluggästen nutzten im April 21,5 Prozent mehr Reisende als im Vorjahresmonat den größten deutschen Airport, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Zur Nachricht

5. Google will KI-Chatbot Bard auch in Deutschland und EU einführen

Google wird seinen KI-Textroboter Bard auch in der Europäischen Union und in Deutschland auf den Markt bringen. Das kündigte Alphabet-Konzernchef Sundar Pichai am Donnerstag (Ortszeit) in Mountain View an. Zur Nachricht

6. Musk will Amt als Twitter-Chef bis Juni abgeben - Nachfolgerin offenbar bereits gefunden

Tech-Milliardär Elon Musk will nach einem chaotischen halben Jahr bald den Chefposten bei Twitter aufgeben. Eine Nachfolgerin sei gefunden und werde in rund sechs Wochen übernehmen, kündigte Musk in einem Tweet an. Einen Namen nannte Musk zunächst nicht. Zur Nachricht

7. Hohe Kosten verhageln Vitesco die Bilanz

Der Autozulieferer Vitesco ist zum Jahresauftakt wegen hoher Kosten für seinen Umbau und für den Aufbau von Lagerbeständen in die roten Zahlen gerutscht. Während der Umsatz im ersten Quartal um rund zweieinhalb Prozent auf 2,3 Milliarden Euro stieg, kam das Ergebnis vor Zinsen und Steuern bei minus 25,3 Millionen Euro heraus, teilte das SDAX-Unternehmen am Freitag in Regensburg mit. Zur Nachricht

8. METRO macht weniger Verlust

Der Großhandelskonzern METRO hat im zweiten Geschäftsquartal beim Umsatz weiter zugelegt. Das operative Ergebnis ging jedoch zurück, wie METRO am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Zudem verzeichnete METRO unter dem Strich weiter Verluste, auch wenn diese niedriger ausfielen als im Vorjahr. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächeln weiter

Die Ölpreise geben nach. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,61 US-Dollar. Das waren 37 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juni-Lieferung fiel um 30 Cent auf 70,57 Dollar.

10. Euro erholt sich etwas von jüngsten Kursverlusten

Der Euro kostet am Morgen 1,0925 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend.

