Dienstagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vor freundlichem Start

Der DAX gewinnt rund eine Stunde vor Handelseröffnung etwa 0,12 Prozent auf 16.925 Punkte.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab schlussendlich um 0,53 Prozent nach auf 36.160,66 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es derweil kräftig nach oben: Der Shanghai Composite zieht um 2,63 Prozent an auf 2.773,16 Zähler. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 3,66 Prozent auf 16.077,40 Stellen.

3. Beiersdorf-Aktie: Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen

Beiersdorf will die Dividende erhöhen und bis zu 500 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben. Zur Nachricht

4. Ceconomy-Aktie gewinnt leicht: Ceconomy-Beteiligung an Fnac Darty soll nicht abgegeben werden

Der Elektronikhändler Ceconomy will sich trotz einer zuletzt enttäuschenden Entwicklung nicht von seinem Anteil am französischen Branchenkollegen Fnac Darty trennen. Zur Nachricht

5. Snapchat -Mutter Snap legt Zahlen vor

Snap wird am Abend nach US-Börsenschluss seine Kennzahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen. Zur Nachricht

6. NYSE-Titel Palantir nach starken Umsatzzahlen kräftig im Plus: Palantir übertrifft die Erwartungen

Der Softwarekonzern Palantir hat am Montag nach US-Börsenschluss seine Bücher geöffnet. Zur Nachricht

7. Novartis- und MorphoSys-Aktien: Novartis will MorphoSys schlucken

Der Schweizer Pharmakonzern Novartis greift nach dem Biotech-Unternehmen MorphoSys. Zur Nachricht

8. Bayer-Aktie: Bayer erleidet in Glyphosat-Prozess Schlappe vor US-Berufungsgericht

Bayer hat in den USA im Zusammenhang mit einem Glyphosat-Prozess eine Schlappe vor einem Berufungsgericht erlitten. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Kursverlusten

Die Ölpreise haben sich am Dienstag wenig bewegt. Sie haben die Stabilisierung vom Wochenauftakt fortgesetzt, nachdem sie in der vergangenen Woche kräftig gefallen waren. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 78,06 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 72,84 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich zum US-Dollar nach jüngsten Kursverlusten

Der Euro hat sich am Dienstag nach den Kursverlusten der vergangenen Handelstage vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0753 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.