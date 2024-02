Ceconomy-Aktie gewinnt leicht: Ceconomy-Beteiligung an Fnac Darty soll nicht abgegeben werden

Trotz Wertberichtigung

Der Elektronikhändler Ceconomy will sich trotz einer zuletzt enttäuschenden Entwicklung nicht von seinem Anteil am französischen Branchenkollegen Fnac Darty trennen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/2023 hatten die Düsseldorfer wegen einer Wertberichtigung auf die Beteiligung von 23 Prozent rote Zahlen geschrieben. "Wir schauen auf diese Beteiligung mit einer strategischen Perspektive", sagte Ceconomy-Finanzchef Kai-Ulrich Deissner der "Börsen-Zeitung" (Samstagausgabe).

Grundsätzlich sei er lieber an einem anderen europäischen Wettbewerber beteiligt als umgekehrt. "Und die Märkte für Consumer Electronics sind in Europa extrem fragmentiert." In neun der elf Märkte, in denen Ceconomy unterwegs sei, sei man entweder Marktführer oder an Position Zwei, sagte Deissner weiter. "Manchmal mit Marktanteilen von 20 Prozent. das gibt viel Raum für Konsolidierung." Kurz- bis mittelfristig halte er die Konsolidierung innerhalb eines nationalen Marktes für deutlich stärker wertgenerierend als über Märkte hinweg.

Die Ceconomy-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,09 Prozent auf 2,21 Euro.

/he

FRANKFURT (dpa-AFX)