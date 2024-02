Beiersdorf-Aktie: Beiersdorf will Dividende anheben und Aktien zurückkaufen

Beiersdorf-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Beiersdorf-Aktie

Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der DAX nachmittags

Investment-Tipp Beiersdorf-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

FTSE 100-Titel Unilever-Aktie: So viel hätte eine Investition in Unilever von vor 10 Jahren abgeworfen

Zuversicht in Europa: STOXX 50 im Plus

Zuversicht in Europa: STOXX 50 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Montagshandel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart

Börse New York: Dow Jones fällt am Montagmittag

Montagshandel in New York: S&P 500 notiert am Mittag im Minus

Heute im Fokus

SynBiotic-Aktie hebt ab: Cannabis-Legalisierung könnte in Deutschland im April in Kraft treten. Beiersdorf will HV Dividendenerhöhung und Aktienrückkauf vorschlagen. RWE will an Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke teilnehmen. Umsatz und Gewinn bei Estée Lauder über den Erwartungen - Gewinnprognose gesenkt. Spanische Wettbewerbsaufseher leiten Verfahren gegen Rheinmetall ein. BioRestorative Therapies-Aktie auf Höhenflug.