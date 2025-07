Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf gibt am Freitagvormittag ab

Blick auf Beiersdorf-Kurs

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 111,00 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 09:04 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 111,00 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Beiersdorf-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 110,95 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.374 Beiersdorf-Aktien umgesetzt.

Am 05.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 137,70 EUR an. Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 24,05 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2025 (105,40 EUR). Der aktuelle Kurs der Beiersdorf-Aktie ist somit 5,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Beiersdorf-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 138,90 EUR an.

Am 17.02.2016 äußerte sich Beiersdorf zu den Kennzahlen des am 31.12.2015 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1,65 Mrd. EUR gegenüber 1,65 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten taxieren den Beiersdorf-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,63 EUR je Aktie.

