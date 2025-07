Beiersdorf Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Beiersdorf

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Beiersdorf gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Beiersdorf-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 111,30 EUR ab.

Das Papier von Beiersdorf befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 111,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Beiersdorf-Aktie ging bis auf 110,60 EUR. Bei 111,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Beiersdorf-Aktie belief sich zuletzt auf 57.868 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,72 Prozent könnte die Beiersdorf-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2025 bei 105,40 EUR. Abschläge von 5,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Beiersdorf-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,02 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 138,90 EUR für die Beiersdorf-Aktie.

Am 17.02.2016 hat Beiersdorf die Kennzahlen zum am 31.12.2015 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,65 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Beiersdorf im Jahr 2025 4,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Beiersdorf-Aktie

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Investmenttipp: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie

Beiersdorf-Aktie: Bernstein Research vergibt Bewertung

DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 3 Jahren abgeworfen