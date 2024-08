10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich kaum bewegt

Der DAX dürfte nur wenig bewegt in den zweiten Handelstag der Woche starten. Vorbörslich pendelt der Leitindex um seinen Vortagesstand.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die Börsen in Asien zeigen sich auch am Dienstag uneins. In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,41 Prozent auf 38.266,78 Punkte zu. Auf dem chinesischen Festland geht es unterdessen abwärts, der Shanghai Composite büßt zwischenzeitlich 0,31 Prozent ein und notiert bei 2.846,74 Zählern. In Hongkong dreht der Index leicht ins PLus, der Hang Seng zeigt sich zeitweise 0,15 Prozent höher bei 17.826,13 Indexpunkten.

3. Unilever prüft wohl Verkauf von Hautpflegemarken

Unilever will sich einem Bericht zufolge von seinen Hautpflegemarken Kate Somerville und REN trennen. Zur Nachricht

4. Zoll auf E-Autos: China droht Kanada mit Gegenmaßnahmen

China hat Kanada wegen der Verhängung hoher Zölle auf Elektroautos mit Gegenmaßnahmen gedroht. Zur Nachricht

5. Streik bei Lufthansa-Tochter Discover hat begonnen

Bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines haben zum Ende der Ferienzeit Streiks von Piloten und Kabinenpersonal begonnen. Zur Nachricht

6. UBS mit Kauf-Rating und Kurszielerhöhung für Continental

Die Schweizer Großbank UBS hat Continental von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 67 auf 80 Euro angehoben. Zur Nachricht

7. Roche erhält EU-Zulassung für PiaSky gegen seltene Blutkrankheit

Roche hat einen Zulassungserfolg in der Europäischen Union verbucht. Die Kommission genehmigte das Medikament PiaSky als Injektion. Zur Nachricht

8. Goldman senkt Daimler Truck auf 'Neutral' und Ziel auf 39 Euro

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Daimler Truck von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 46 auf 39 Euro gesenkt. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas tiefer

Die Ölpreise präsentieren sich am Dienstagmorgen mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.45 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,19 auf 77,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,12 auf 80,24 Dollar zurückfiel.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro zeigt sich zum Dollar am Dienstag kaum verändert und notiert bei 1,1166 USD.