Zaghafter DAX-Start erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Filmproduzent kauft Paramount -- China droht Kanada mit Gegenmaßnahmen für E-Auto-Zölle -- TRATON, Conti, Daimler Truck im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt wird voraussichtlich nur wenig verändert in den Dienstagshandel starten. Der DAX hatte bereits am Vortag kaum bewegt mit einem leichten Abschlag von 0,09 Prozent bei 18.617,02 Punkten geschlossen.

Der TecDAX beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,5 Prozent bei 3.325,09 Stellen. Nach der jüngsten Rally dürfte der heimische Aktienmarkt zunächst weiter stagnieren. Auch am zweiten Handelstag der Woche sind Impulse für die Börse zunächst Mangelware, die Börsenumsätze dürften weiter überschaubar bleiben. "Das Motto der Stunde lautet an den Börsen aktuell 'Abwarten'", schrieb Analyst Thomas Altmann von QC Partners. "Das zeigt, wie groß die Angst, sich auf der falschen Seite zu positionieren, aktuell ist", so der Marktexperte. Im Laufe der Woche stehen dann die Quartalszahlen von NVIDIA auf der Agenda.



Anleger an den europäischen Märkten dürften sich auch am Dienstag in Zurückhaltung üben. Der EURO STOXX 50 notierte im Montagshandel kaum verändert. Sein Schlussstand: 4.898,45 Punkte (-0,22 Prozent). Marktteilnehmer rechnen erneut mit einem wenig bewegten Handelstag. Zwar verweist man darauf, dass die Rückkehr der britischen Marktteilnehmer nach ihrem Feiertag das Geschäft beleben dürfte, große Sprünge sind aber wohl nicht zu erwarten. Anleger wollen sich vor den wichtigen NVIDIA-Zahlen am Mittwoch nicht klar positionieren. Dazu stehen noch wichtige Inflationsdaten an mit dem PCE-Preisindex am Freitag. Er wird von einigen Marktteilnehmern als Indikator für die Wahrscheinlichkeiten gesehen, ob die Fed die Zinsen entweder um nur 25 oder sogar 50 Basispunkte senken wird.





An den US-Börsen herrschte am Montag Uneinigkeit. Der Dow Jones startete zwar höher und legte dann weiter zu, sodass er zwischenzeitlich bei 41.420,05 Zählern ein neues Allzeithoch erreichte, fiel dann wieder zurück um mit einem kleinen Gewinn von 0,16 Prozent bei 41.240,52 Punkten in den Feierabend zu gehen.

Der NASDAQ Composite fiel im Handelsverlauf zusehends tiefer. Zur Startglocke wies er nur einen kleinen Abschlag aus, welchen er bis zur Schlussglocke auf -0,85 Prozent (17.725,76 Punkte) vergrößerte. Anleger warten in dieser Woche gespannt auf die Zahlen von KI-Platzhirsch NVIDIA, die am Mittwoch nachbörslich veröffentlicht werden. In der Vorwoche hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell für gute Laune gesorgt: So hatten er im Rahmen des Notenbanker-Treffens in Jackson Hole angedeutet, dass in Kürze eine Zinswende anstehen dürfte.