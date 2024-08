Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Gold, Öl & Co. aktuell

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Der Goldpreis lag um 13:14 Uhr bei 2.510,51 US-Dollar und damit -0,30 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 2.518,03 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,13 Prozent auf 29,95 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 29,91 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 963,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 962,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 13:11 Uhr zieht der Palladiumpreis um 0,99 Prozent auf 973,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 963,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (81,43 US-Dollar) geht es um -0,32 Prozent auf 81,04 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagmittag nach. Um -0,27 Prozent auf 76,94 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 77,42 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,66 Prozent auf 2,57 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,54 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Maispreis um -0,28 Prozent auf 3,61 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,62 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,18 Prozent auf 9,59 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 9,60 US-Dollar.

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,51 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:01 Uhr auf 313,80 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 312,10 US-Dollar lag.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,69 Prozent auf 0,41 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,42 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Weizenpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 189,50 Euro lag, wird der Weizenpreis um 12:48 Uhr auf 189,75 Euro beziffert.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,26 Prozent.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - Natural Gas gibt -1,79 Prozent auf 1,92 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,96 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Rapspreis Abschläge in Höhe von -0,16 Prozent auf 459,75 Euro. Am Tag zuvor lag der Rapspreis bei 460,00 Euro.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -0,85 Prozent auf 61,55 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 62,08 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net