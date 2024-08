Wechsel im Management

Bei Apple kommt es zu einem Wechsel in der Chefetage.

CFO-Wechsel 2025

Apple gab am Montag den Wechsel des Finanzvorstands bekannt. Der CFO des iKonzerns, Luca Maestri, werde, wie es in einer Pressemitteilung des Unternehmens heißt, seine Position zum 1. Januar 2025 abgeben. Er werde zwar weiterhin die Corporate Services-Teams leiten und an Apple-CEO Tim Cook berichten, den Posten als CFO werde zum genannten Datum aber Kevan Parekh, Vice President of Financial Planning and Analysis von Apple, übernehmen.

Apple-CFO bleibt dem Unternehmen erhalten

"Luca war ein außergewöhnlicher Partner bei der langfristigen Führung von Apple. Er war maßgeblich daran beteiligt, die finanzielle Leistung des Unternehmens zu verbessern und voranzutreiben, mit den Aktionären in Kontakt zu treten und in allen Bereichen von Apple Finanzdisziplin einzuführen. Wir sind glücklich, dass wir weiterhin von der Führung und den Erkenntnissen profitieren werden, die das Markenzeichen seiner Amtszeit im Unternehmen waren", so Tim Cook laut Pressemitteilung über Apples aktuellen CFO. Maestri habe während seiner Zeit als CFO wichtige Investitionen ermöglicht und eine strenge Finanzdisziplin ausgeübt. Dies habe dem Unternehmen dabei geholfen, seine Umsätze kräftig zu steigern.

"Es ist das größte Privileg meines Berufslebens, dem innovativsten und angesehensten Unternehmen der Welt zu dienen und Seite an Seite mit einer so inspirierenden Führungskraft wie Tim Cook zu arbeiten", wird Maestri zitiert. "Ich freue mich auf die nächste Phase meiner Zeit bei Apple und habe großes Vertrauen in Kevan, der sich darauf vorbereitet, die Leitung des CFO zu übernehmen. Er ist wirklich außergewöhnlich, hat eine tiefe Liebe zu Apple und seiner Mission und verkörpert die Führung, das Urteilsvermögen und die Werte, die für diese Rolle so wichtig sind", so Maestri.

Das ist Maestris Nachfolger

Maestris Nachfolger, Kevan Parekh, ist, wie Apple in seiner Pressemitteilung schreibt, Elektroingenieur mit einem Bachelor of Science der University of Michigan und einem MBA der University of Chicago. Bevor er zu Apple kam, hatte er verschiedene leitende Führungspositionen bei Thomson Reuters und General Motors inne. Inzwischen arbeitet er seit elf Jahren bei Apple.

Zu Beginn seiner Zeit im Unternehmen leitete er die finanzielle Unterstützung der Produktmarketing-, Internet-Vertriebs- und Service- und Engineering-Teams. Daraufhin leitete er den weltweiten Vertrieb, den Einzelhandel und die Marketingfinanzierung, bevor er seine aktuelle Rolle als Leiter der Bereiche Finanzplanung und -analyse, G&A und Benefits Finance, Investor Relations und Marktforschung einnahm.

"Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Kevan ein unverzichtbares Mitglied des Finanzführungsteams von Apple und kennt das Unternehmen in- und auswendig. Sein scharfer Verstand, sein kluges Urteilsvermögen und seine finanzielle Brillanz machen ihn zur perfekten Wahl als nächster CFO von Apple", so Konzernchef Tim Cook.

So reagiert die Apple-Aktie

Die Apple-Aktie zeigt sich am Dienstag im NASDAQ-Handel zeitweise 0,31 Prozent fester bei 227,88 US-Dollar.

