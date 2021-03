Diese 10 wichtige Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert vorbörslich in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost in Grün

Der japanische Leitindex Nikkei tendiert gegen 08:00 Uhr MESZ marginale 0,08 Prozent höher bei 29.407,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent auf 3.445,17 Stellen hinzu. In Hongkong klettert der Hang Seng um 1,01 Prozent auf 28.623,76 Zähler.

3. Uniper tauscht Vorstandschef und Finanzvorstand per sofort aus

Uniper-Vorstandschef Andreas Schierenbeck und Finanzvorstand Sascha Bibert müssen den Versorger mit sofortiger Wirkung verlassen. Zur Nachricht

4. Westwing stimmt auf starkes Quartal ein - Aktie gewinnt nachbörslich

Der Online-Möbelhändler Westwing setzt sich für 2021 ehrgeizige Ziele. Zur Nachricht

5. IPO im Fokus: Vivendi-Aktionäre billigen möglichen Börsengang von Universal Music

Die Aktionäre des französischen Medienkonzerns Vivendi haben mit fast 100-prozentiger Mehrheit einen möglichen Börsengang des Tochterunternehmens Universal Music Group (UMG) gebilligt. Zur Nachricht

6. AstraZeneca-Aktie: Expertengremium in Kanada empfiehlt AstraZeneca-Aussetzung

Kanadas Expertengremium für die Corona-Impfkampagne empfiehlt laut einem Bericht die Aussetzung des Vakzins von Hersteller AstraZeneca für Menschen im Alter unter 55 Jahren. Zur Nachricht

7. BMW findet einen zweiten Lithium-Lieferanten

BMW bezieht das Lithium für seine Batteriezellen künftig nicht mehr nur aus Australien, sondern ab 2022 auch aus Argentinien. Zur Nachricht

8. T-Mobile stärkt Kooperation mit Google und bietet YouTube TV an

Der US-Mobilfunkanbieter T-Mobile vertieft seine Partnerschaft mit Google. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) Nordseeöl der Sorte Brent kostete am Morgen 64,85 US-Dollar. Das waren 13 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass amerikanisches Rohöl der Marke West Texas Intermediate (WTI) fiel ebenfalls geringfügig um sieben Cent auf 61,49 Dollar.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Dienstag kaum verändert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1764 US-Dollar gehandelt und damit nahezu zum gleichen Kurs wie am Vorabend.

