Nach seinem neuen Allzeithoch bei 14.845 Punkten vom Vortag dürfte der DAX am Dienstag Kurs auf die runde 14.900-Punkte-Marke nehmen. "Der neue DAX-Rekord gestern trotz der Belastung durch die Abverkäufe wegen Archegos war ein echtes Zeichen von Stärke", zitiert Dow Jones Newswires einen Händler. Wenn der DAX erst einmal die 14.900er Marke geknackt habe, sei auch ein Anlauf auf die 15.000er-Marke vor Ostern denkbar.

Der DAX notiert vorbörslich in der Gewinnzone. Der TecDAX tendiert vor Handelsstart seitwärts.

Der deutsche Leitindex dürfte seine Rekordjagd am Dienstag fortsetzen.

Für positive Stimmung sorge der wieder passierbare Suez-Kanal. Mit Spannung werde aber auch bereits auf Details zu US-Präsident Joe Bidens Infrastrukturplänen gewartet. Am Freitag wird außerdem ein starker US-Arbeitsmarktbericht erwartet. Derweil dürften die Renditen allerdings weiter anziehen.

Anleger an den europäischen Börsen dürften am Dienstag zugreifen.

Anleger zeigten sich jedoch beruhigt darüber, dass das im Suez-Kanal festgefahrene Containerschiff "Ever Given" endlich befreit werden konnte. Bis sich der Schiffsverkehr wieder normalisiert, dürfte es jedoch noch einige Tage dauern.

Asiens Börsen verbuchen am Dienstag Gewinne.

Der japanische Leitindex Nikkei tendiert gegen 08:00 Uhr MESZ marginale 0,08 Prozent höher bei 29.407,61 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,29 Prozent auf 3.445,17 Stellen hinzu. In Hongkong klettert der Hang Seng um 1,01 Prozent auf 28.623,76 Zähler.

Die Probleme des US-Hedgefonds Archegos Capital werden an Asiens Börsen am Dienstag gut weggesteckt. Auch steigende Anleiherenditen in den USA können der guten Stimmung nichts anhaben. Derweil versprach US-Präsident Joe Biden für 90 Prozent der erwachsenen Bevölkerung Impfstoffangebote im April. Die Stimmung hebt zudem das freigeschleppte Containerschiff im Suezkanal.

