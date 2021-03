Steag und Siemens ersetzen Kohleblock in Herne durch Gaskraftwerk

Im Verlauf des nächsten Jahres will Steag die Anlage durch ein neues Gas- und Dampfturbinenkraftwerk ersetzen, wie das Unternehmen mitteilte. Die neue Anlage soll gemeinsam mit dem Partner Siemens betrieben werden.

Der Kohleblock war 1989 ans Netz gegangen. Dem Stilllegungsantrag muss zuvor noch der Übertragungsnetzbetreiber Amprion zustimmen, etwa wenn die Anlage keine Systemrelevanz hat. Steag will nach eigenen Angaben dann im Frühjahr 2022 mit der Umsetzung der Planungen beginnen. Mit dem Umstieg auf Erdgas würden sich die CO2-Emissionen an dem Standort in etwa halbieren, erklärte Ralf Schiele, einer der Steag-Geschäftsführer.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com