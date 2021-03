PayPal-Aktie schwankt: PayPal lässt US-Kunden mit Bitcoin und Co bezahlen

Voraussetzung ist ein entsprechendes Guthaben bei dem Bezahldienst, wie PayPal am Dienstag erläuterte. Für die Abwicklung werden die Kryptowährungen in US-Dollar konvertiert, hieß es weiter. Akzeptiert werden neben Bitcoin unter anderem auch Litecoin und Ethereum . Amerikanische PayPal-Kunden können seit vergangenem Herbst bereits Digitalwährungen über den Dienst kaufen und verkaufen.

Mit der Unterstützung bei PayPal machen Kryptowährungen einen weiteren Schritt zu einem breiteren Einsatz im Alltag. Zuletzt hatte Tesla in den USA damit begonnen, Bitcoin beim Kauf seiner Elektroautos zu akzeptieren.

Die PayPal-Aktie zeigte sich heute an der NASDAQ unentschlossen und wechselte zwischen Verlust- und Gewinnzone. Bis zum Handelsende blieb dann jedoch ein Aufschlag in Höhe von 0,37 Prozent auf 236,54 US-Dollar an der Kurstafel stehen.

SANTA CLARA (dpa-AFX)

