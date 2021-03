RWE-Aktie gefragt: RWE liefert LNG erstmals klimaneutral nach Korea

Die Ware wurde am Gwangyang-Terminal in Südkorea an den Stahlproduzenten Posco geliefert, teilte das DAX -Unternehmen mit. Dabei seien die entstandenen CO2-Emissionen mit sogenannten Emissionsminderungszertifikaten ausgeglichen worden. RWE will nun auch weiteren LNG-Kunden den CO2-Ausgleich über solche Zertifikate anbieten.

Die RWE-Aktie verbucht am Morgen im XETRA-Handel zeitweise ein Plus von 0,92 Prozent auf 32,93 Euro.

BERLIN (Dow Jones)

Bildquellen: RWE