Immunmittel bescheren Dermapharm 2020 mehr Geschäft - Dermapharm-Aktie verliert dennoch

Auch dank der Übernahme von Allergopharma legten der Umsatz und der operative Gewinn im Tagesgeschäft im Vergleich zum Vorjahr um jeweils rund 13 Prozent zu, wie die im SDAX gelistete Gesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen am Dienstag in Grünwald mitteilte. Für das laufende Jahr baut Vorstandschef Hans-Georg Feldmeier auf die Herstellung des Corona-Impfstoffs für das Mainzer Unternehmen BioNTech . Nach dem Produktionsstart in Brehna im Oktober soll die Herstellung im Mai auch in Reinbek bei Hamburg losgehen.

Im abgelaufenen Jahr steigerte Dermapharm den Umsatz um 13 Prozent auf 794 Millionen Euro. Der um Sonderposten bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte ebenso stark auf 201 Millionen Euro zu. Einschließlich Sondereffekten wuchs das Ebitda um neun Prozent auf 185 Millionen Euro. Die vollständige Bilanz und eine Prognose für 2021 will das Unternehmen am 13. April veröffentlichen.

Die Dermapharm-Aktie verbuchte im XETRA-Handel zunächst noch einen Zuwachs, dreht im verlauf jedoch ins Minus und gibt zeitweise 3,05 Prozent auf 62,27 Euro nach.

/stw/jha/

GRÜNWALD (dpa-AFX)

Bildquellen: Dermapharm Holding SE