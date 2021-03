Uniper-Aktie beendet Handel im Minus: Uniper tauscht Vorstandschef und Finanzvorstand per sofort aus

Der Aufsichtsrat habe sich mit beiden Managern über ihr Ausscheiden aus dem Vorstand verständigt, teilte das Unternehmen mit.

Neuer Vorstandsvorsitzender ist der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Klaus-Dieter Maubach. Tiina Tuomela, ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft, übernimmt das Finanzressort. Sie werden ihr Amt als Mitglieder des Aufsichtsrats zum Ablauf der Hauptversammlung am 19. Mai 2021 niederlegen. Bis dahin sind sie mit sofortiger Wirkung in den Vorstand entsandt. Während der Dauer ihrer Entsendung werden sie keine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied ausüben. Uniper erwartet, dass Maubach und Tuomela ihre Aufgaben im Vorstand auch nach der Hauptversammlung ausüben werden.

Zu den Gründen für den Abschied von Schierenbeck und Bibert machte Uniper keine Angaben. Mehrheitseigentümer Fortum versandte aber separat eine Pressemitteilung, in der Fortum eine größere Integration des deutschen Unternehmens in finnischen Konzern ankündigte. Das sei angesichts des harten Wettbewerbs erforderlich. In diesem Zusammenhang hätten die beiden bisherigen Uniper-Vorstände ihrem Ausscheiden zugestimmt.

Anfang März hatte der Düsseldorfer Energieversorger interne Konflikte mit seinem finnischen Mehrheitseigner Fortum über die bislang noch offene Dividendenpolitik in diesem Jahr zurückgewiesen. "Von Krach zu sprechen oder von Konfrontation, das sind eindeutig die falschen Signale", sagte Uniper-Chef Schierenbeck damals. "Wir haben eine sehr gute, konstruktive Zusammenarbeit mit Fortum." Allerdings sei die Festsetzung einer Dividende Sache der Hauptversammlung und des Eigentümers. Zuvor hatte der Konzern mitgeteilt, die Dividendenpolitik für das Geschäftsjahr 2021 "zu einem späteren Zeitpunkt" zu kommunizieren. "Die Gespräche über die Dividendenpolitik und den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Dividendenpolitik mit dem Großaktionär Fortum dauern an", hieß es damals.

Zum neuen Aufsichtsratschef wurde nun Markus Rauramo ernannt, teilte Uniper zudem jetzt mit. Angesichts des bevorstehenden Ausscheidens von Maubach und Tuomela würden der Hauptversammlung zwei neue Kandidaten zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen. Namen nannte Uniper noch nicht.

Die Uniper-Aktie gab am Dienstag im XETRA-Handel letztendlich um 2,70 Prozent auf 31,04 Euro nach.

