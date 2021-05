Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,63 Prozent fester bei 15.494,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell 2,3 Prozent auf 28.465,61 Zähler.

In China geht es ebenfalls aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um leichte 0,21 Prozent auf 3.525,15 Punkte, während auch der Hang Seng in Hongkong 1,28 Prozent fester bei 28.553,77 Indexpunkten notiert.

3. Bouygues und RTL: TF1 und M6 gehen zusammen

Am späten Montagabend verkündeten die Eigentümer der französischen Fernsehfirmen TF1 und M6, die beiden Firmen zusammenlegen zu wollen. Dabei soll am Ende der französische Mischkonzern Bouygues 30 Prozent und der luxemburgische Medienriese RTL 16 Prozent am neuen Unternehmen halten. Zur Nachricht

4. Daimler holt Tausende Mitarbeiter wieder aus Kurzarbeit

Der Autobauer Daimler hat Tausende seiner Mitarbeiter in den Mercedes-Werken in Rastatt und Sindelfingen wieder aus der Kurzarbeit geholt. Zur Nachricht

5. Credit Suisse verliert offenbar Topmanager nach Archegos-Debakel

Nach dem Kollaps des US-Hedgefonds Archegos Capital verliert die Credit Suisse offenbar zahlreiche Topmanager. Zur Nachricht

6. Siemens kauft Supplyframe für hunderte Millionen US-Dollar

Siemens hat den Kauf des Marktplatzes Supplyframe für 700 Millionen US-Dollar vereinbart. Zur Nachricht

7. Grand City verzeichnet zum Jahresauftakt Gewinnrückgang

Der Immobilienkonzern Grand City Properties hat im ersten Quartal bei sinkenden Mieteinnahmen einen leichten Gewinnrückgang verbucht. Zur Nachricht

8. GRENKE bekommt uneingeschränktes Testat für Abschluss 2020

Der wegen seiner Bilanzierung kritisierte Leasingspezialist GRENKE hat von der Prüfungsgesellschaft KPMG ein uneingeschränktes Testat für den Konzernabschluss 2020 bekommen. Zur Nachricht

9. 'Facebook News' in Deutschland gestartet

Facebook hat am Dienstag in Deutschland einen gesonderten Bereich für journalistische Inhalte gestartet. Zur Nachricht

10. Euro gewinnt hinzu

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,2165 US-Dollar und damit etwas mehr als in der Nacht zuvor.

