DAX höher erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- GRENKE erhält Testat -- ElringKlinger mit Brennstoffzellen-Großauftrag -- Siemens kauft Supplyframe -- Befesa, Daimler, Dermapharm im Fokus

Der Konjunkturoptimismus animiert Marktteilnehmer weiter zu Käufen. "Zinsen und Inflation bleiben das Thema der Stunde an der Börse. Aktuell haben die höheren Zinsen jedoch etwas von ihrem Schrecken eingebüßt", kommentiert Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners gegenüber der Deutschen Presseagentur.

Der DAX legt vorbörslich zu und nähert sich dabei der Marke von 15.500 Punkten. Das jüngste Rekordhoch liegt dabei bei 15.501,84 Zählern. Der TecDAX wird ebenfalls in der Gewinnzone erwartet.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag in Grün erwartet.

Die europäischen Börsen dürften am Dienstag hinzugewinnen.

Aktuell rückten die Risiken für die Wirtschaft wieder in den Anlegerfokus, etwa die Inflation und der Anstieg von COVID-19-Fällen in einigen Teilen der Welt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem marginalen Verlust und vergrößerte diesen anschließend. Aus dem Handel verabschiedete er sich letztlich 0,16 Prozent tiefer bei 34.327,79 Punkten. Auch der NASDAQ Composite gab schlussendlich, nachdem er schon zum Start etwas gefallen war. Sein Schlussstand: 13.379,05 Zähler (-0,38 Prozent).

Die wichtigsten asiatischen Börsen legen am Dienstag zu.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt aktuell (7.55 Uhr MESZ) 2,3 Prozent auf 28.465,61 Zähler.

In China geht es ebenfalls aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um leichte 0,21 Prozent auf 3.525,15 Punkte, während auch der Hang Seng in Hongkong 1,28 Prozent fester bei 28.553,77 Indexpunkten notiert.

Trotz negativer US-Vorgaben geht es in Asien bergauf. In Japan lassen sich Anleger nicht schocken, dass das Wirtschaftswachstum des Landes im ersten Jahresviertel etwas stärker ausgefallen ist, als zuvor geschätzt. Stattdessen herrscht Zuversicht, dass es bald zu mehr Lockerungen kommen kann. KGI Securities erklärt die Kursgewinne in Hongkong mit der Zuversicht der Marktteilnehmer, die dortige restriktive Geldpolitik dürfte sich nicht beschleunigen.

